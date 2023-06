Escola Indígena de Nioaque se destaca em primeiro lugar no “Programa MS Alfabetiza” entre 800 escolas do MS

A Escola Indígena de Nioaque, alcançou uma grande conquista ao ser premiada em primeiro lugar no “Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança”, que contou com 800 escolas participantes das 79 cidades do MS. Esse programa, desenvolvido pelo Governo do Estado, tem como objetivo auxiliar os municípios de Mato Grosso do Sul na alfabetização das crianças da rede pública de ensino.

A cerimônia de premiação, que contou com a presença do governador Eduardo Riedel, reconheceu o desempenho de 30 escolas que se destacaram nos resultados de alfabetização do 2º ano do ensino fundamental, ficando em primeiro lugar a Escola Indígena Gabriel Laureano do município de Nioaque. Ao todo, foram destinados R$ 3,6 milhões em prêmios, como forma de reconhecer e incentivar as melhores práticas educacionais.

Do valor total investido, R$ 2,4 milhões foram destinados para premiar as “Escolas Destaques” e outros R$ 1,2 milhão para as “Escolas Apoiadas”. Esses recursos serão repassados ​​diretamente às escolas selecionadas, por meio das prefeituras municipais.

MS ALFABETIZA

O Programa MS Alfabetiza foi criado em 2021 e implementado no início de 2022, com adesão integral de todos os municípios de Mato Grosso do Sul. No primeiro ano de funcionamento, o programa englobou diversas ações, como formação continuada dos profissionais, projeções, acompanhamento dos indicadores e fortalecimento da cooperação entre o Estado e os municípios. Além disso, foi oferecido material didático complementar para apoiar o processo de alfabetização. No total, quase R$ 5 milhões foram investidos na aquisição de livros didáticos, custo de estimativas e bolsas de formação para os profissionais.

Somando-se aos valores investidos nas ações do programa, as premiações concedidas totalizam um investimento de R$ 8,3 milhões em 2023, demonstrando o compromisso do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com a educação e o desenvolvimento das crianças.

A cerimônia de premiação ocorreu no Centro de Convenções, Rubens Gil de Camilo, localizado no Parque dos Poderes, e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o governador Eduardo Riedel, a primeira-dama Mônica Riedel, os secretários Pedro Arlei Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil), Patrícia Cozzolino (Sead), o secretário de Estado de Educação Hélio Daher, diretora-presidente da Fadeb-MS (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul), Maria Cecília da Motta, o prefeito de Nioaque e presidente da Assomasul, Valdir Júnior, juntamente com outras autoridades presentes.

Com informações da assessoria