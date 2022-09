Escola Estadual de Nioaque “Odete Ignêz R.V.Bôas” realiza sonho de aluno especial

Um sonho que tornou-se realidade, pois o aluno Wesley Celestino Echeverria – 7°D, da Escola Estadual Odete Ignez Resstel Villas Bôas, disse aos professores, coordenadores e direção, que tinha um sonho de andar no carro da polícia, e sempre dizia “chama a polícia para mim”.

Como o aluno é especial, a direção e coordenadores sem muito entender, convidou os pais para uma conversa, e ao perceber que o aluno na verdade gostaria de conhecer de perto a polícia, foi então que tiveram a ideia de chamar a guarnição da PM de Nioaque, para que fizessem essa grata surpresa.

A escola é dirigida pelo professor Cloves de Souza e tem como diretora adjuta a professora Maria Solange.

O fato ocorreu no dia 30 de agosto, sendo registrada na fanpage da escola, o exato momento em que a PM chegou no pátio da escola com as sirenes ligadas, e colocaram o aluno para dar uma volta na viatura. A postagem recebeu centenas de curtidas e muitos compartilhamentos.

“Hoje vivenciamos um momento emocionante, nosso aluno Wesley, em conversa com a direção e com o responsável, falou de um grande sonho, dar uma volta com os policiais militares. Ligamos na PM e expusemos o desejo do nosso aluno ao que os policiais prontamente atenderam, vieram tirar foto com nosso aluno que chorava emocionado e ainda o levaram (com seu responsável) para um emocionante passeio.

A turma aplaudiu a realização do sonho do colega, algo tão simples e que trouxe tanta emoção. Agradecemos a PM de Nioaque, sempre nossa parceira!”