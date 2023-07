Escola Cívico-Militar de Jardim premia aluno por méritos de intelectualidade

A Escola Municipal Cívico-Militar Major Alberto Rodrigues da Costa realizou na sexta-feira (23 de junho) premiações para os estudantes destaques do primeiro bimestre letivo deste ano de 2023.

O sargento Alvarenga, em parceria com a equipe pedagógica da escola, utilizou como critério a intelectualidade para as escolhas dos destaques, assim foram premiados os estudantes com maiores notas por componentes curriculares, do primeiro ao terceiro lugar por séries durante o bimestre.

O ato da premiação ocorreu na quadra da escola e contou com as presenças do corpo discente, docente, ponto focal, equipe pedagógica, a diretora Ondina Fernandes e autoridades convidadas, como o diretor da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMMS (DPCOM), coronel Alexandre Rosa Ferreira; o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), tenente-coronel Adilson Paiva Valente.

Durante a solenidade, a diretora expôs sobre a importância do ensino com material apostilado, bem como, o estudante ser protagonista, participar de forma proativa das aulas, das dinâmicas, tirar notas excelentes, ser um aluno exemplar, pró ativo e engajado em aulas e projetos, ganhando assim, respeito e confiança dos colegas e professores, e apresentou os novos materiais permanentes que a escola já recebeu.

