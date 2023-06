Equipamento irá aumentar esclarecimento de crimes cometidos com armas de fogo em MS

segurança pública do País a compreender os padrões dos crimes com armas de fogo suspeitas, compartilhamento de armas para cometimento de crimes, atividades criminosas ligadas ao narcotráfico, grupos de extermínio e organizações criminosas.

As informações produzidas pela Rede Integrada de Bancos Balísticos, da qual Mato Grosso do Sul faz parte, servem para elaboração de ações voltadas para a redução da criminalidade com mais eficiência.

O Sinab e o Banco Nacional de Perfis Balísticos foram criados em julho de 2021, por meio do Decreto nº 10.711, que criou ainda o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Análise Balística, composto por representantes de órgãos públicos e que tem por objetivo promover a padronização de procedimentos e técnicas de coleta, de análise de perfis balísticos e de inclusão, além de coordenar o armazenamento e a manutenção dos dados nos bancos que compõem o Sinab.

Com informações da assessoria