Envelope com R$ 4,1 mil é encontrado e devolvido ao dono no Bioparque Pantanal

Uma história teve final feliz no Bioparque Pantanal para o visitante Israel Silva, que após perder um envelope com R$ 4,1 mil, teve o dinheiro devolvido pela equipe do complexo de água doce. O valor foi sacado para o pagamento de materiais de construção de uma capela em uma propriedade rural.

O gesto nobre envolveu mais de uma pessoa, primeiro o dinheiro foi encontrado por um turista de Curitiba dentro do banheiro masculino, logo após, entregue a um funcionário do local que prontamente informou a direção sobre o ocorrido. Assim que o homem percebeu que perdeu o envelope, foi até o empreendimento e teve a quantia devolvida.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri ressaltou a importância da honestidade, tanto do turista que encontrou o dinheiro e entregou para a equipe do local em um gesto de confiança, quanto da equipe do Bioparque que agiu de forma correta.

“Nós fomos meros intermediadores, a atitude nobre veio de quem encontrou o envelope e nos entregou, foi uma engrenagem do bem. Atitudes como essas devem ser cada vez mais praticadas. Fazer o bem, ver a emoção no rosto do senhor Israel foi muito gratificante”.

Já Israel não mediu palavras de agradecimento. É difícil nos dias de hoje atitudes como essa, esporadicamente você vê na televisão alguém falando que encontrou algo e devolveu para o dono, mas hoje eu tô aqui agradecido pela atitude dessa pessoa, que Deus lhe pague e que isso sirva de exemplo para seus filhos e outras pessoas. Sou grato também ao Bioparque, eu já tinha me encantado pela beleza do lugar e agora estou mais encantado ainda pela honestidade e bondade de toda a equipe”.