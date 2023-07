Encontro em Corumbá vai discutir as prioridades da região do Pantanal para o PPA

Corumbá sedia nesta segunda-feira (03) mais um encontro regional do PPA (Plano Plurianual) para ouvir as principais demandas e prioridades dos moradores da região do Pantanal. Este documento vai definir o planejamento do Governo do Estado para os próximos quatro anos, tendo a participação popular.

O evento será realizado no auditório da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), das 13h30 até às 17h. Vão participar prefeitos, lideranças e representantes das cidades de Corumbá, Anastácio, Aquidauana, Ladário e Miranda. Todos poderão apresentar sugestões e indicar o que o Estado poderá fazer para melhorar a vida da população local.

O Governo do Estado está preparando o PPA, que é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, elaborado a cada 4 anos pelos estados e demais entes federados. O documento que está sendo elaborado vai definir as metas de 2024 até 2027.

O planejamento estratégico e a participação popular são marcas importantes da atual gestão estadual, que trabalha por um Estado mais próspero e inclusivo. Já foram realizados os encontros (regionais) do PPA em Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim e agora em Corumbá. Depois seguem para Naviraí (5) e Campo Grande (7).

A participação da sociedade também pode ser feita por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.

Com informações da assessoria