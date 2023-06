Encontro de Incentivo à Contratação da Mão de Obra Prisional é nesta terça-feira

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) promove nesta terça-feira (20) o IV Encontro Estadual de Incentivo à Contratação da Mão de Obra Prisional de Mato Grosso do Sul.

O evento reúne autoridades e o empresariado local, com o objetivo de fomentar oportunidades de ocupação laboral à massa carcerária, além de demonstrar as vantagens da contratação da mão-de-obra-prisional e incentivar o interesse de novos empregadores. A iniciativa conta com o apoio da Associação Comercial e Empresarial de Corumbá.

Estarão presentes no evento o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, e o juiz da Vara de Execução Penal do Interior, Luiz Felipe Medeiros Vieira, além da equipe técnica da Agepen ligada ao tema, para esclarecer dúvidas dos participantes.

Além de reduzir significativamente os custos ao empregador, a ocupação de reeducandos também contribui para a reinserção social, refletindo na redução da reincidência criminal e, consequentemente, nos índices de violência.

Em Mato Grosso do Sul, atualmente, 38,21% da massa carcerária está inserida em atividades laborais, sendo mais da metade em trabalhos remunerados por meio de parcerias com cerca de 220 empresas privadas e instituições públicas.

Esta é a primeira vez que o evento será realizado na cidade de Corumbá. O encontro terá início às 18h e será realizado no Centro de Convenções do Pantanal “Miguel Goméz”, no Porto Geral de Corumbá.

O evento será transmitido ao vivo pelo Instagram da Agepen: @agepen_ms_oficial.

