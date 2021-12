Encerramento de atividades do projeto Ginástica Rítmica e Dança

A ginástica rítmica é uma ramificação da ginástica que possui infinitas possibilidades de movimentos corporais combinados aos elementos de balé e dança teatral, realizados fluentemente em harmonia com a música. Pode ser iniciada em média aos seis anos e não há idade limite para finalizar a prática, na qual se encontram competições individuais ou em conjunto.

A ginástica rítmica desenvolve harmonia, graça e beleza em movimentos criativos, traduzidos em expressões pessoais através da combinação musical, teatral e técnica que transmite, acima de tudo, satisfação estética aos que a assistem.

A ginasta precisa ter graça, leveza, beleza e técnicas precisas em seus movimentos para demonstrar harmonia e entrosamento com a música e suas companheiras, num ambiente de expressão corporal contextualizada inclusive pelos sentimentos transmitidos através do corpo.

Em Nioaque a professora Niviane Barbosa, professora de Educação Física, ministra aulas para cerca de 30 alunas, com a participação das alunas da Ginástica Rítmica Kids.

No último sábado (04/11), no Ginásio de Esportes da Escola Odete I. R. V. Bôas aconteceu apresentação de encerramento do Festival de Ginástica Rítmica de Nioaque, com apresentações das alunas das alunas inscritas no projeto.

Fotos cedidas pela professora Niviane Barbosa: