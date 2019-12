Encerramento da 1ª formação continuada dos Direitos da Criança e Adolescentes

Nioaque teve encerramento da Primeira Formação Continuada dos Direitos da Criança e Adolescente com o tema central: “ECA – Politica de Atendimento e Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente (SGDCA) – Atribuições do Conselho Tutelar, tendo como palestrante Drª Mariana Sleiman, Promotora de Justiça da Comarca de Nioaque, e apoio da prefeitura municipal de Nioaque.

A formação teve início no dia 12 de dezembro com término em 18 de dezembro, no Centro de Convivência – CRAS.

Ao final da formação os novos conselheiros receberam os certificados, garantindo assim os conhecimentos dentro dos parâmetros de defesas e direitos da criança e do adolescente.

O curso contou a participação da Presidente do CMDCA Senhora Ozineia Cordeiro.

Fotos divulgação rede social/facebook