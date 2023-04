Empresários de MS podem participar da latino-americana do DEL Turismo

O Senac MS, integrante do Sistema Comércio MS, vai representar o Estado e acompanhar empresários do segmento do turismo que queiram participar da Conferência latino-americana Green Destinations, que será realizada em Bombinhas, Santa Catarina, entre os dias 05 e 07 de junho. O evento é realizado pela organização holandesa Green Destinations, juntamente com o Instituto DEL e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina – FACISC.

Desde sua primeira edição em 2016, na Eslovênia, a conferência global Green Destinations tornou-se um dos principais eventos dedicados a destinos turísticos sustentáveis e suas comunidades empresariais. O evento combina palestras e workshops sobre gestão e desenvolvimento sustentável no turismo nacional e internacional, networking com líderes do setor e apresentações de destinos referência e histórias de boas práticas, além de visitas técnicas, que possibilitam os participantes a testemunhar a aplicação do turismo responsável na cidade sede da conferência.

O principal objetivo da conferência é apoiar gestores de destinos e líderes empresariais da América Latina no desenvolvimento de um turismo mais responsável e sustentável, por meio da apresentação de histórias de sucesso e do intercâmbio de experiências e boas práticas. O evento visa engajar a comunidade Green Destinations na América Latina: conselhos de turismo, destinos participantes do Top 100 e do programa de certificação Green Destinations, representantes de organizações parceiras da GD; e outros profissionais de turismo, para debater sobre estratégias de desenvolvimento sustentável no setor.

Os painéis da conferência permeiam assuntos como gestão de parques naturais, marketing para destinos sustentáveis, certificação para sustentabilidade, Amazônia, e tendências para o turismo sustentável. Os ingressos já estão disponíveis para compra, no link: https://www.sympla.com.br/ evento/green-destinations- latino-america-2023/1929253? lang=PT.

Programa DEL Turismo em MS

Atualmente em três municípios de Mato Grosso do Sul, Pedro Gomes, Ladário e Bodoquena, o Programa de Desenvolvimento Econômico Local – DEL Turismo é uma iniciativa do Sistema Comércio MS e executada pelo Senac MS.

O DEL Turismo foi implementado no Estado em 2022, em dois municípios, como um projeto piloto, em parceria com a Fundação de Turismo, e esse ano está em fase de expansão, sendo ofertado para municípios do Estado que têm interesse em desenvolver o turismo de forma sustentável.

Mais informações sobre a conferência no site do evento: https://institutodel.org.br/ greendestinationslatinoamerica 2023/.