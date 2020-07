Empresa vence concorrência para obra de asfalto na estrada de Nioaque de acesso ao Frigorífico BXB

Fonte: Comunicação Nioaque

A empresa GNV Engenharia e Comércio venceu a licitação para obra de asfalto e drenagem da estrada de acesso ao Frigorífico BXB. O Projeto terá um custo de R$ 4,5 milhões, com a previsão de seis meses, após assinatura de ordem de serviço.

A obra visa melhorar o acesso dos funcionários ao frigorífico, assim como ter uma estrada pavimentada para o escoamento da produção. A conquista foi anunciada e viabilizada no final do ano passado. E agora, segue para a fase final, para começo dos trabalhos após a ordem de serviço;

O Frigorífico BXB foi inaugurado em 2017 e gera hoje no município cerca de 350 empregos diretos e abate cerca de 700 cabeças de gado por dia. Com a pavimentação da estrada de acesso, a previsão é aumentar o número de ofertas de trabalho no frigorífico.