Empreendedorismo sustentável é tema de evento que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente

Instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho, trazendo debates que envolvem o cuidado, a preservação e mecanismos de proteção à natureza.

Na UFMS, a data será celebrada com o evento Meio Ambiente, empreendedorismo e mercado de trabalho: conexões para um futuro sustentável. Serão realizadas duas palestras com o intuito de mostrar ao público como a relação entre mercado de trabalho e empreendedorismo podem auxiliar na construção de uma sociedade sustentável. Ambas são gratuitas e os inscritos ainda recebem certificação de 2h. Para participar é preciso preencher este formulário.

A primeira palestra, que terá início às 15h45min, tem como tema Economia de baixo carbono, empregos verdes e novas competências, e será proferida pela coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Cláudia Moreira Borges, seguida da palestra Negócios e sustentabilidade, como o Sebrae está contribuindo para o desenvolvimento de empresas e cidades mais sustentáveis, proferida pelo analista do Sebrae/MS, Vitor Gonçalves Faria.

O diretor de Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, explica que o evento foi pensado para atrair aqueles que estão no processo de desenvolvimento educacional, e também os que já atuam no mercado de trabalho. “O objetivo do evento é demonstrar que o meio ambiente e o mercado de trabalho possuem interconexões com a sustentabilidade e que a temática é importante nos dias atuais para os profissionais, para as empresas e, principalmente, para os empreendedores, que conseguem desenvolver melhor o seu negócio de integrarem as perspectivas ESG na gestão”.

ESG é uma sigla em inglês para environmental, social and governance, ou ambiental, social e governança. Faz referência a um conjunto de práticas usadas para guiar os investimentos e opções de consumo focadas em sustentabilidade, dentro do nosso atual sistema econômico.

A professora da Escola de Administração e Negócios e organizadora do evento, Rosamaria Cox Moura Leite Padgett, afirma que, atualmente, as questões ambientais não são mais trabalhadas de forma isolada como se costuma imaginar. “É papel da Universidade demonstrar a relevância de formar profissionais que contribuam para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado, e por isso convidamos duas instituições que estão trabalhando para que as organizações ampliem os seus impactos positivos no desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul”.

Ela acredita que a programação tem a função de deixar clara a importância da sustentabilidade para a criação de novos empreendimentos, assim como para a manutenção dos que já existem. “Este evento é um exemplo de uma atividade de extensão, que tem como objetivo fortalecer o engajamento e a participação pública, facilitando o diálogo intersetorial. Por isso, abrimos um espaço de diálogo entre a Fiems e o Sebrae sobre essa importante temática e, com isso, a Universidade exerce o papel dela de ser um ambiente de discussão e de desenvolvimento e de fusão de conhecimento, contribuindo para a sustentabilidade em nosso território”.

“Convidamos a todos os estudantes, técnicos, professores e comunidade externa interessada para prestigiar o evento, seja presencial ou virtualmente pelo canal da TV UFMS. Será uma grande oportunidade para celebrarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente sob a perspectiva dos negócios sustentáveis”, reforça o diretor.

O evento começa às 15h30 e possui formato híbrido, ou seja, pode se acompanhado presencialmente, no auditório 2 do Complexo Multiuso 1, e pelo canal da TV UFMS.

