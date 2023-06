Empreendedores de MS participam da Fispal Food Service em São Paulo

Com o intuito de apresentar as tendências e soluções disponíveis na área de alimentação e proporcionar a troca de experiências entre os empreendedores do ramo, o Sebrae/MS levou 27 empresários sul mato grossenses para participarem do Fispal Food Service, o maior encontro do setor food service da América Latina, que aconteceu entre os dias 13 e 16 de junho em São Paulo. Além da feira, os empreendedores também tiveram a oportunidade de participar de visitas técnicas a grandes empresas que atuam com alimentação.

Neste ano, a Fispal reuniu mais de 1.800 empresários do setor alimentício, que apresentaram seus lançamentos e as novas tendências e se conectaram com outros empreendedores. Durante os três dias, os participantes também puderam participar de diversas palestras com temas que iam de Gestão Empresarial e Marketing até oficinas mais práticas de pizzas e sorvetes.

Além da feira, os empreendedores que estavam em missão empresarial junto ao Sebrae/MS puderam participar de visitas técnicas a quatro grandes empresas dentro da área, como a Empório Fasano e a Bom Beef, acompanhados de dois guias especialistas em varejo e mercado no geral. De acordo com o analista técnico do Sebrae/MS, Leandro Passos, a inciativa é importante para que os empreendedores possam observar uma gestão de excelência e ampliar a rede de contatos.

“Durante as visitas o empreendedor vai aprender tudo sobre gestão interna, vendas e, no ramo da alimentação, principalmente como outras empresas compram produtos, prazos e estipulam preços. Outro ponto fundamental é o networking e a troca de conhecimentos e experiência para que todo mundo cresça junto”, destacou Passos.

Pela primeira vez em missão com o Sebrae, o empresário campo-grandense Fernando Jacques, proprietário da Cheiro d´Bolo, acredita que ações como essa são fundamentais para adquirir novos conhecimentos e se modernizar. “O evento me ajuda na busca por fornecedores de equipamentos, embalagens, gráficas em melhores condições, e me dá a ótima oportunidade de trocar experiências com outros empresários onde conseguimos nos antenar ao mercado do Brasil todo, trazer novidades do Brasil todo para as minhas lojas”.

Em um ambiente propício para que novas ideias e soluções surjam, a empreendedora de Três Lagoas, Márcia Gisele de Matos, proprietária da sorveteria Cantinho do Sorvete, participou do evento com a intenção de conhecer e provar novos sabores de sorvete, além de estreitar laços com outros empresários. “Nesses momentos, voltamos animados para expandir e colocar todas as ideias que surgiram durante a feira em prática. Foram dias em que tivemos muitos resultados, quatro empresas novas começaram a atender a nossa região, conhecemos 10 sabores novos de sorvetes, alguns recheio novos, compramos produtos e muitos pegaram nosso contato”, relata a empreendedora.

