Embaixadores da União Europeia participam de encontro na Cidade Universitária

Em missão diplomática no Mato Grosso do Sul, embaixadores de países membros da União Europeia visitaram a UFMS na última sexta-feira, 26, para discutir parcerias estratégicas em prol do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Primeiramente, o reitor Marcelo Turine e a vice-reitora Camila Ítavo receberam os 11 chefe de Estado da EU na sala de reuniões da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas em um encontro reservado para reitores, onde foi apresentado o papel das instituições de Ensino Superior no desenvolvimento sustentável e inclusivo da região. Além do embaixador da própria União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez, tiveram fala os chefes das missões diplomáticas do Estados Membros Suécia, Bélgica, Polônia, Dinamarca, Chipre, Lituânia, Malta, Croácia, Portugal e Chéquia.

O reitor Marcelo Turine falou sobre a importância das pesquisas para o desenvolvimento econômico e social da região.

“Para nós é uma satisfação mostrar um pouquinho das nossas atividades da UFMS. As nossas instituições alinham a pesquisa e a inoção nas áreas estratégicas junto com o estado. Temos os nossos biomas, o Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, que nos favorece cada vez mais à pesquisa em bioeconomia, biodiversidade, biotecnologia, sempre fortalecendo as comunidades tradicionais, os povos indígenas e produtores rurais”, relatou o reitor.

Na reunião, estiveram presentes o reitor da UFGD, Jones Dari Goettert; a reitora do IFMS, Elaine Cassiano; o reitor da Universidade Anhanguera, Cristiano Cupertino; secretário-adjunto da Semadesc/MS, Walter Carneiro Júnior; o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc/MS, Ricardo Senna; a diretora do Foro de Campo Grande do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Joseliza Alessandra Vanzela Turine; e o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

Em seguida, os gestores acompanharam os embaixadores ao auditório do Complexo da EaD e Escola de Extensão para um encontro com pesquisadores e estudantes. Foram apresentados programas científicos da Universidade e palestras que abordaram as perspectivas de cooperação científico-educacional e as oportunidades para cooperação dos pesquisadores.

Segundo o diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação da UFMS, o objetivo do encontro foi e aproximação entre as universidades e instituições de ensino do Mato Grosso do Sul com a Europa.

“Essa é uma oportunidade de estabelecer diálogos para que possamos ampliar as nossas parcerias internacionais, e essas parcerias internacionais englobando não apenas a mobilidade acadêmica para os estudantes de graduação mas também cooperação no nível da pesquisa, no desenvolvimento de atividades em conjunto na inovação, ou seja, tudo aquilo que a universidade já produz naturalmente, e que passe a produzir com cooperação internacional que pode potencializar seus resultados”, conclui o diretor.

A UE e seus Estados Membros pretendem disponibilizar mais de 115 bilhões de reais até 2027 para o programa Erasmus+, iniciativa que apoia a educação, a formação, a juventude e o esporte, com foco na inclusão social, no desenvolvimento sustentável, na inovação tecnológica e na participação dos jovens na vida democrática ao redor do mundo. Dentro deste programa, diversos países recebem apoio financeiro e científico, possibilitando que estudantes realizem intercâmbio em universidades da Europa, fomentando o desenvolvimento científico. Na América Latina, países como a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai, Brasil, dentre outros, participam do projeto.

