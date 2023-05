Embaixadores da UE visitam Aldeia Indígena Urbana Marçal de Souza

No último dia de compromisso oficial em Mato Grosso do Sul, os embaixadores da UE (União Europeia) foram recepcionados na Aldeia Marçal de Souza, em Campo Grande, na tarde da sexta-feira (26), pelo cacique Josias Jordão Ramires, pela secretária-adjunta de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza da Silva, e pelo subsecretário de Estado de Políticas Públicas para os Povos Originários, Fernando Souza.

A delegação europeia foi recebida pela comunidade indígena com uma dança típica. Logo após, conheceram a cultura por meio do artesanato e ficaram encantados com as peças produzidas pelos indígenas.

De acordo com o cacique Josias Jordão, o encontro com os embaixadores é um momento de construção com os povos originários. “Somos mais de 22 comunidades dentro do contexto urbano de Campo Grande e quase 22 mil indígenas no Estado. Ficamos felizes com a reunião com todos os caciques para discutir políticas públicas para a população indígena”, comentou o cacique.

Segundo a secretária Viviane Luiza, essa interação serve para fortalecer as comunidades indígenas como um reconhecimento da cultura e do pertencimento dela. “Para as comunidades indígenas a vinda dos embaixadores na aldeia urbana é olhar para eles e pensar junto algumas possibilidades de parceria”, completou a secretária.

A missão diplomática da UE ouviu as reivindicações dos povos indígenas, que em especial relataram a preocupação com a demarcação das terras.

O embaixador da União Europeia, Ignacio Ybañez, destacou que os representantes do Bloco tinham um particular interesse em conversar com os povos indígenas e como os estados-membros da UE podem ajudar. “É uma parte significante da viagem a Mato Grosso do Sul e vamos ouvir suas preocupações”, disse o embaixador.

Para o subsecretário Fernando Souza é extremamente importante receber a comitiva que representa 10 países da Comunidade Europeia. “Vieram com a missão de conhecer a população indígena do nosso Estado e que existem boas iniciativas no sentido de dignificar esta população, mas também mostrar nossos desafios e buscar parcerias na implementação de políticas sociais”, completou.

A Missão Diplomática da União Europeia, composta por embaixadores ou cônsules, radicados no Brasil, da Bélgica, Portugal, Dinamarca, Suécia, Polônia, República Tcheca, Croácia, Lituânia, Chipre e Malta, se reuniram por dois dias com autoridades, inclusive, o governador Eduardo Riedel e o vice-governador José Carlos Barbosa, além de encontros com empresários, reitores e estudantes de universidades públicas e privadas do Estado. É uma tradição da UE fazer visitas, que foram interrompidas desde a pandemia de Covid-19, mas resgatadas neste ano, e o Estado escolhido desta vez foi Mato Grosso do Sul por suas potencialidades econômicas, biodiversidade e cultura.