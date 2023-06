Em Rochedo, Orla da Cachoeira dos Diamantes passará por obra de urbanização e paisagismo

Conhecida pelos atrativos naturais, a cidade de Rochedo está prestes a receber uma obra de urbanização e paisagismo que promete transformar a Orla da Cachoeira dos Diamantes em um verdadeiro paraíso para moradores e turistas. O projeto prevê a implantação de calçadas, instalação de bancos, pergolados, bicicletários, quiosques, parquinho infantil, deck e academia ao ar livre.

O Governo do Estado vai investir R$ 3,2 milhões na obra. O contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira (14) pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), que é ligada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). Conforme o documento, a obra terá duração de 180 dias consecutivos, contados após a liberação do documento que autoriza o início dos trabalhos.

Localizada no coração de Rochedo, a uma quadra de distância da praça central da cidade, a Cachoeira dos Diamantes é banhada pelo Rio Aquidauana e possui fácil acesso. O nome foi inspirado, segundo sinalização local, na descoberta na década de 1930 de uma jazida de diamantes.

Com objetivo de valorizar e preservar esse patrimônio natural, o Governo do Estado vai executar as melhorias na orla da cachoeira. Ao todo, o projeto de urbanização e paisagismo prevê o nivelamento do terreno; a implantação de calçadas com acessibilidade, piso tátil, qualidade, estética e identidade visual; a instalação de mobiliários como 47 bancos, 74 lixeiras, seis bicicletários, um pergolado, um portal e oito quiosques; a construção de um parquinho infantil com formato circular de área de 35, 346m², coberto por areia; a instalação de uma academia ao ar livre; e a colocação de 1 deck, além das instalações sanitárias.

Outra importante melhoria na região realizada pelo Estado é a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no acesso à orla, que está com 24% de execução. A empresa AR Pavimentação e Sinalização Eireli realiza o serviço na Rua Afonso de Araujo Passos e em trechos das ruas Albino Coimbra, Campo Grande, Júlio Honostório Rezende e Diamante Azul. O investimento neste empreendimento, que teve início em fevereiro de 2023, é de R$ 1,9 milhão. O prazo final para conclusão desta obra é agosto deste ano.

Deodápolis

Também no DOE-MS desta quarta-feira (14), a Agesul publicou contrato para executar a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em parte do Distrito Presidente Castelo, em Deodápolis. Com R$ 1,1 milhão, a obra deve durar 180 dias consecutivos, contados após a liberação do documento que autoriza o início dos trabalhos.

