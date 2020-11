Em Nioaque, Valdir Júnior é reeleito com 54,83% (4.475) dos votos válidos!

Às pesquisas realizadas em Nioaque comprovaram Valdir Júnior a frente na disputa eleitoral contra seus adversários, o que neste domingo (15) dia da Proclamação da República, ficou evidente nas urnas.

O atual Prefeito Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB) é nioaquense, empresário em Nioaque, e venceu a Eleição Municipal 2020 com 21,66% (1.768) de votos à frente de sua adversária Ilca Corral Mendes Domingos (MDB), que ficou na segunda posição com 33,17% (2.707) votos válidos.

Dominique Rodrigues (Cidadania) ficou na terceira posição com 7,12% (581) votos. Ilson Bicudo (Rede) na quarta posição com 3,53% (288) votos. E por fim temos Cícero de Souza (PSB) com 1,36% (111) votos.

Júnior conquistou em seu mandato emendas parlamentares que beneficiaram Nioaque com infraestrutura, pavimentação asfáltica, Saúde, Educação, Agricultura Familiar e esporte, ou seja, investimentos nas diversas áreas do município, além de incluir uma Secretária de Obras na Colônia Conceição e construir uma maternidade.

Todas às informações para o material jornalístico foram obtidas por meio do TSE(Tribunal Superior Eleitoral)

Nioaque News nas Eleições 2020