Em julho, Sebrae oferece capacitações gratuitas para empreendedores de Campo Grande

Com o intuito de levar conhecimento e orientação para os pequenos empreendedores de Campo Grande, durante o mês de julho, o Sebrae/MS preparou diversas capacitações que abordarão temas relacionados à captação de recursos, gestão de tempo, produtividade, vendas e marketing digital. As ações são gratuitas e irão acontecer na sede do Sebrae/MS, em Campo Grande, localizada na Avenida Mato Grosso, 1.661.

O curso “Elaboração de Projetos para Captação de Recursos” dá início a programação de julho e acontecerá entre os dias 4 e 7, com o objetivo de apresentar técnicas para a elaboração de projetos com vistas à obtenção de recursos. Já nos dias 11 e 12, será realizada a oficina “Visualizando Meu Negócio no Papel”, que procura orientar os empresários na estruturação do modelo de negócio utilizando a metodologia Canvas.

No dia 13 de julho, a palestra “Quero Ser Empresário, Estou Preparado?” apresentará o desenvolvimento de hábitos e comportamentos empreendedores. Para estimular a reflexão quanto à utilização do tempo e como controlá-lo de forma mais eficiente, a palestra “Gestão de Tempo e Produtividade” será realizada no dia 18 de julho.

Visando apresentar as novas variáveis determinantes de mercado, a palestra “Salva Vendas – Quero Vender Mais e Agora?”, será realizada no dia 19 de julho. Já a palestra “Gestão de Vendas, Fidelizando Seu Cliente”, que acontecerá no dia 20, tem o intuito de dar dicas sobre Marketing Digital. E, para quem tem interesse em formalizar seus negócios, a palestra “Como Se Tornar Um Microempreendedor Individual” será realizada no dia 15 de julho.

No dia 26 de julho, a palestra “Planejando o Sucesso”, encerrará a programação ensinando o passo a passo de como elaborar um plano de desenvolvimento e crescimento para o seu negócio.

–

Como se inscrever

As inscrições para as capacitações são gratuitas e podem ser realizadas por meio da Loja Virtual do Sebrae, em loja.sebrae.com.br. Mais informações podem ser obtidas pela Central de Relacionamento do Sebrae, no número 0800 570 0800.

Com informações da assessoria