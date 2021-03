Em evento na Assomasul, Riedel destaca ações de combate à pandemia

O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, e o secretário de Gestão Estratégica do Governo do Estado, Sérgio Murilo, participaram do evento da Assomasul onde foram discutidas as ações relacionadas no combate à pandemia.

Riedel salientou, para uma plateia formada por prefeitos e vereadores das cidades do Estado, a importância da não politização do tema. “Talvez a grande ação do Mato Grosso do Sul foi que o Governo do Estado não deixasse politizar a questão da pandemia e que, portanto, a discussão não fosse parar na Justiça por incapacidade nossa de dialogar”, reforçou.

O secretário acrescentou ainda a relevância da atuação municipal diante das recomendações do Programa Prosseguir. “A gente sempre transferiu para que os municípios tomassem a decisão. Cada município tem a sua dinâmica, mas nós temos obrigação de dar essa ferramenta, então assim foi feito. O Governador Reinaldo Azambuja, desde o início, buscou a ciência para pautar as ações do Estado, desde o dia 14 de março de 2020, no dia do primeiro caso”.

Nesta quarta-feira (10), o Governo do Estado atualizará o Mapa Epidemiológico do Estado, com a classificação do grau de risco dos municípios, com base nisso, serão encaminhadas aos prefeitos as recomendações para os próximos quinze dias.

Homenagem às mulheres

Durante o encontro, os secretários Eduardo Riedel e Sérgio Murillo, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, ressaltaram a importância do protagonismo feminino tanto na política como na sociedade.

O secretário de Gestão Estratégica, Sérgio Murilo, reforçou a disponibilidade do Governo em atuar no fortalecimento de pautas voltadas ao empoderamento feminino. “Esse dia representa as conquistas das mulheres, que ainda está longe de concretizar tudo que elas merecem. Mas o Governo do Estado, e nós na Secretaria de Governo, estamos à disposição e unindo esforços para fazer com que as políticas públicas voltadas as mulheres possam avançar cada vez mais”.

“Devemos, todos os dias, celebrar as mulheres e suas conquistas, mas mais do que isso, temos que ter a capacidade de entender a atenção diária em relação à desigualdade”, ressaltou Riedel.

Reportagem feita com base em informações da assessoria de imprensa do Governo do Estado