Em evento do agro, Riedel empolga plateia ao prometer que MS terá “paz no campo”

O governador Eduardo Riedel (PSDB) empolgou a plateia em evento do agronegócio, na manhã desta quarta-feira (dia 22), ao defender a paz no campo. No mês passado, a tensão entre trabalhadores rurais sem-terra e fazendeiros voltou a ter episódios em Mato Grosso do Sul, com invasão em Japorã.

“Quero dizer, deputado Rodolfo, que aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos garantir a ordem. É importante que a paz no campo seja preservada”, afirmou Riedel, durante abertura da feira Dinapec (Dinâmica Agropecuária). O discurso arrancou longa palmas da plateia.

O citado pelo governador foi o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), conhecido como o “Gordinho do Bolsonaro”.

Durante a abertura da Dinapec, na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, o governador lembrou a importância do agronegócio para a economia estadual e como a tecnologia pode trazer sustentabilidade na produção. “Mato Grosso do Sul, se tinha volume de 10 milhões de hectares de pastagens degradadas, hoje tem menos de três. É um grande avanço que tivemos”, diz Riedel.

O governador destacou as florestas plantadas, produção de soja, milho, cana-de-açúcar, além do potencial do fornecimento de crédito de carbono (gerados com base na não emissão de gases de efeito estufa à atmosfera).

“Quando a gente vai em Ribas do Rio Pardo e vê 9 mil homens num canteiro de obra, trabalhando para fazer uma fábrica, que vai ser alimentada por mais de 60 mil hectares de floresta plantada. Quando o frigorífico em Dourados dobra sua capacidade de abate diário de suínos. É isso que queremos ver no nosso mundo agro. Estamos num Estado que há 10 anos tem crescido sucessivamente, independente de pandemia, a taxas muito maiores do que o Brasil”, afirma o governador.

Feira tecnológica, a Dinapec transfere as principais tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros, permitindo ao visitante o contato direto com pesquisadores e técnicos.

Fonte: Campo Grande News/ Foto: Jéssica Benitez