Em Brasília, Valdir Júnior busca recursos para os assentamentos e melhorias para educação.

Durante os dias 2 e 3 de dezembro, o prefeito Valdir Couto de Souza Júnior esteve em

Brasília com o objetivo de captar recursos e liberação de convênios para

investimentos importantes em Nioaque.

A área prioritária da visita à capital federal foi à mobilidade rural e agricultura familiar,

na sede do INCRA, o prefeito esteve reunido com o Diretor da ANATER “Agência

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural”, Marco Aurélio Santullo, com a

pauta de liberação de convênios para aquisição de moto niveladora (Patrola) e

caminhão, com destaque principal para a recuperação de estradas dos assentamentos

da zona rural do município, que possui umas das maiores malhas viárias do estado.

O Prefeito Valdir Júnior, também esteve solicitando melhorias na educação municipal

na sede do “FNDE” FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,

em reunião com o chefe de gabinete do órgão, Guilherme Botelho, Valdir solicitou

carteiras conjunto escolar, ar- condicionado, e ônibus escolares.

Valdir Júnior aproveitou a oportunidade, visitou outros órgãos do governo e gabinetes

de parlamentares para ir em busca de parcerias que possam ajudar Nioaque em todas

as áreas. Segundo o Prefeito, o contato com os parlamentares em Brasília é muito

importante para garantir apoio e destinação de recursos, que ajudarão a desenvolver

vários projetos do município.