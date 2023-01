Em Bela Vista mulher foi assassinada a facadas por amante interessado em herança

A polícia prendeu neste sábado (21) o assassino de Aparecida dos Santos Pinto, de 53 anos, atingida por aproximadamente sete golpes de faca, no Assentamento Tupãncireta, em Bela Vista, cidade a 322 quilômetros de Campo Grande. O homem tem 32 anos, era amante de Aparecida e estava interessado em uma herança.

Conforme o delegado Renato Fazza, que está à frente do caso, as diligências começaram assim que o corpo foi encontrado. Aparecida desapareceu na sexta-feira, 13 de janeiro, durante o dia. Quando o companheiro chegou do trabalho, por volta das 17h, sentiu falta da vítima e começou a procurá-la. Na manhã do dia seguinte, 14, ela foi achada morta na encosta de um córrego, próximo à sua casa.

As investigações levaram ao suspeito, de 32 anos, que mora atualmente em Guia Lopes da Laguna. O homem já foi vizinho de Aparecida e eles mantiveram relacionamento extraconjugal. Diante dos fatos, a polícia pediu mandado de busca e apreensão, visando apreender a faca usada no crime e o celular da vítima roubado no dia do crime, e também mandado de prisão temporária.

Durante o cumprimento dos mandados, na manhã deste sábado (21), o celular foi encontrado na casa do suspeito e a faca em cima de uma geladeira. O homem confessou o crime, afirmando que foi motivado por uma suposta herança de Aparecida, a qual tinha interesse em se apossar.

Além disso, narrou que “se irritou” com a vítima quando ela cobrou uma dívida, momento em que ele a golpeou várias vezes com facadas no peito. Também foram desferidas facadas nas costas, em uma tentativa de fuga frustrada da vítima. Depois de cometer o homicídio, o homem ainda arrastou o corpo da vítima por cerca de 100 metros até um córrego próximo, limpou a casa onde o crime ocorreu e fugiu.

Ele foi preso e indiciado por homicídio qualificado.

Fonte: Campo Grande News