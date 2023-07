Em Bataguassu, Funtrab fortalece mercado de trabalho no “Dia da Oportunidade”

Com disponibilidade de vagas no mercado de trabalho e desenvolvimento profissional o “Dia da Oportunidade” será realizado nesta sexta-feira (7), em Bataguassu. O evento faz parte do programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS com apoio do Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) e da Prefeitura Municipal de Bataguassu.

Na programação está prevista sessão de negócios, capacitações gratuitas nas áreas de inovação, vendas e marketing digital. Também será promovido encontro sobre turismo, além de um espaço voltado à praça de alimentação e feira de artesanato local.

A Funtrab, vinculada a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), atuará por meio da Casa do Trabalhador de Bataguassu com oferta de vagas, orientações gerais aos trabalhadores, informações sobre Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

O evento já foi realizado nos municípios de Batayporã, Ponta Porã e Naviraí. Em Bataguassu, o “Dia da Oportunidade” será das 16h às 21h, na sede da Nova Prefeitura (Avenida Aquidauana, s/n – Centro), com acesso gratuito.

A proximidade do município com o estado de São Paulo favorece a dinâmica de relações comerciais das empresas de Bataguassu, inclusive com a implantação de indústrias. Dados do Novo Caged apontam que entre janeiro e maio de 2023, as maiores contratações do município foram nos setores da indústria, serviços e comércio.

“Bataguassu já teve sua base econômica na atividade agropecuária, mas atualmente as atividades industriais e de serviços tem grande valor agregado. O município possui potencial também para desenvolvimento do comércio e das atividades turísticas. A expectativa é que a parceria impulsione a criação de empregos, atração de investimentos, empreendedorismo, alavancando assim a qualidade de vida e o desenvolvimento socioeconômico de toda população sul-mato-grossense,” disse o diretor-presidente da Funtrab, Ademar Júnior.

As vagas de emprego disponíveis em Bataguassu podem ser acessadas para consulta aqui.

Já as inscrições para os cursos e palestras serão realizadas no local. Confira a programação completa:

16h – “Venda mais utilizando redes sociais”; “Jovem Empreendedor – Inovação e reinvenções do trabalho”; “A produção do artesanato através das influências culturais”, Sessão de Negócios (das 16h às 18h), Encontro de Turismo: Rota do Tucunaré Porto XV (das 16h às 18h);

17h – “Inovação para pequenos negócios”, “Jovem Empreendedor Digital – Oportunidades de vender na Internet”, “Artesanato – Como vender mais”;

18h – Abertura oficial;

19h – Palestra Magna: “O negócio que acontece! “- com Daniel Real.

