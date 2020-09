ELEIÇÕES 2020 – Convenção REDE SUSTENTABILIDADE de Nioaque

*Rede Sustentabilidade de Nioaque faz convenção com chapa forte para o Executivo e Legislativo*

No dia 9 de setembro foi realizada convenção na cidade de Nioaque, no Assentamento Boa Esperança, zona rural da cidade. Ficou definido que a Rede terá chapa pura na majoritária com um candidato a prefeito, Ilson Bicudo; 56 anos morador do assentamento Boa esperança e como vice a indígena Silvana Terena; 32 anos moradora da comunidade indígena Brejão.

Para o legislativo a Rede terá sete candidatos.

Jean Fernandes, porta-voz da Rede Sustentabilidade Mato Grosso do Sul, destaca que a sigla, desde seu reconhecimento como partido político em 2015, vem trabalhando para ampliar seu quadro de filiados e tem captado pessoas que querem fazer política pública, coletiva, sem interesses pessoais e de diversos segmentos na sociedade.

“A Rede está trabalhando para dar sua contribuição para melhorar a qualidade da política brasileira, que começa nos municípios. É neles que o cidadão tem o primeiro acesso aos serviços públicos, o contato mais direto com o representante político e este representante tem que ter forma inovadora de trabalho e vontade. Isto nossos representantes no pleito deste ano têm de sobra’, destaca o porta-voz.