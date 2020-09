ELEIÇÕES 2020 – CONVENÇÃO DO CIDADANIA DE NIOAQUE.

Na noite do dia 14 de setembro foi realizada convenção na cidade de Nioaque pela web do partido Cidadania, respeitando os protocolos e medidas impostas para combate a Pandemia, atitude inovadora no município até o momento.

O Cidadania definiu terá chapa pura na majoritária com uma candidata a prefeita, Dominique Rodrigues, conhecida por todos como Dra. Dominique, moradora de Nioaque e a candidata a vice será Ana Rosa Amarila, conhecida por todos como Rosinha; residente em Nioaque há muitos anos.

Para o legislativo não vão lançar candidatos.

Ricardo Maia, porta-voz do Cidadania em Mato Grosso do Sul, destaca que houve ajustes recentes no Diretório Municipal do partido, o que injetou nova energia e novas perspectivas para o Cidadania e avalia um grande potencial de crescimento e desenvolvimento, também vem trabalhando para ampliar seu quadro de filiados nas busca de pessoas engajadas, ficha limpa e comprometidas com a história e necessidades da população, coletividade e representatividade são os eixos deste novo ciclo para o partido no município.

“O Cidadania trabalha para o bem comum, para retirar o estigma da política, para incluir as pessoas e mostrar a importância de cada um no processo político, a importância e o peso da participação de cada um para melhorar nossa sociedade.

O Cidadania reforça o respeito pela democracia e a necessidade de ouvir e representar a população, todos neste grande esforço para melhorar o Brasil.

Nessa noite o Cidadania faz história em Nioaque, com muita força e coragem se lança neste desafio e acredito pelo quadro de filiados, pelo perfil da querida Dominique e da sua vice Rosinha, Nioaque ganha muito com essa iniciativa.

Coragem, empatia, vontade de representar e capacidade para fazer muito mais por Nioaque, essa é a cara dos nossos representantes no pleito” destaca o porta voz.