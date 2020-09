ELEIÇÃO – 2020

CONVENÇÃO CIDADANIA

Remanejamento para o dia 14 de Setembro

O diretório Municipal do Cidadania 23 de Nioaque-MS, por meio de seu representante legal, com sede na Rua Coronel Juvêncio , nº 339, convoca todos os filiados ativos e aptos a votar do partido de acordo com as normativas do partido.

A convenção eleitoral estava marcada para o dia 11/09, através de web conferência, cujo link estará disponível as 19:00 horas, com encerramento as 21:oo horas, foi remanejada para o dia 14 de Setembro com início as 19:00 horas e enceramento as 21:00 horas.