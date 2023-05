Dupla feminina de beach tennis da UFMS conquista o ouro nos Jogos Universitários

Os Jogos Universitários de Praia (Jubs Praia) deste ano contaram com a presença de oito estudantes atletas da UFMS, em duas modalidades: o beach tennis e o vôlei 4×4 misto. A estudante de enfermagem, Naiady Ortega Gonçalves e a estudante de fisioterapia, Raíssa Caroline Freitas, ficaram em primeiro lugar na disputa do tênis de praia, ganhando de 8×6 da dupla Mariana Sanford e Raíssa Bezerra, da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Já a equipe de vôlei 4×4 misto, composta por seis estudantes, ficou em 9º lugar do ranking, saindo da disputa após perder de 2×0 para a Unifor, na classificação para as quartas de final.

A secr etária de Projetos e Eventos Esportivos (Sepes), da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), e professora de educação física, Edineia Ribeiro, que fez parte da delegação da UFMS em São Luís, no Maranhão, ressalta que todos os jogos foram acirrados, e que todas as duplas do Brasil apresentaram ótimo desempenho e condicionamento físico, e que Raíssa e Naiady estavam concentradas e entrosadas, por isso ficaram na 1ª posição.

De acordo com ela, embora os atletas de vôlei 4×4 misto não tenham chegado ao pódio, é preciso reconhecer que eles conquistaram a fase de seletivas em Mato Grosso do Sul, representando tanto o estado quanto a Instituição no Jubs Praia, além de ficarem entre os 10 melhores do país.

“Em geral, participar deste megaevento esportivo possibilitou disseminar o nome da nossa Universidade, bem como despertar o interesse de outros estudantes que possuem talentos esportivos. A Sepes já fez uma análise cautelosa de como podemos melhorar os esportes de rendimento e fomentar a implantação de novas modalidades. Esperamos que no Jubs Praia 2024, a UFMS seja representada por outras modalidades. Vamos trabalhar para isto, buscando também parcerias com a nutrição e a psicologia esportiva”, reforça Edineia.

O estudante de educação física, Jean Cláudio dos Santos Silva, que jogou na modalidade vôlei 4×4 misto pela Universidade e estava participando pela terceira vez dos jogos, comenta que a competição foi de alto rendimento. “[O incentivo da Universidade] É fundamental. Temos a Proece, que incentiva o esporte e a cultura, e eu creio que o fomento ao esporte, ainda mais universitário, está crescendo a cada ano. Três anos atrás praticamente não tinha esporte universitário de praia, como tem agora, esse ano foi o que teve mais expressividade do Mato Grosso do Sul no âmbito nacional”.

Jubs e a expressividade nacional

Dos dias 24 a 30 deste mês, estudantes de universidades de várias partes do Brasil foram até São Luís, disputar o Jubs Praia 2023. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, e recebeu mais de 2,5 mil atletas, de 12 modalidades diferentes. Naiady e Raíssa já tinham participado da edição anterior, e chegaram a conquistar a prata, mostrando que o esforço e a dedicação compensam.

O time de vôlei 4×4 misto da UFMS, composto, além de Jean, pelos estudantes de engenharia elétrica, Fabrício Hiram Soriano, de educação física, Felipe Lima Souza e Larissa Rocha dos Santos, de tecnologia da informação, Stephanie Oliveira Furtado, e enfermagem, Maria Luiza Frandoloso, ficou no Grupo B durante a competição.

Os jogos são uma oportunidade de incentivar as atividades esportivas em todas as instituições de ensino superior do país, tanto públicas quanto privadas. No estado, os estudantes participaram de seletivas em março deste ano, recebendo apoio da Proece e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul.

Com informações da assessoria