Duas pontes em Nioaque são interditadas após chuvas intensas

Pontes da região do Passo e Saltinho, na área rural do município, estão interditadas

A ponte de madeira na região do Saltinho teve a cabeceira do aterro levada pela água da chuva e no local não tem como trafegar veículos. Além dela, a ponte da região do Passo também foi interditada. No local, a prefeitura construiu um desvio, mas também foi interditado pela cheia.

Segundo o prefeito do município, Valdir do Couto Junior, a área rural de Nioaque é mais populosa que a urbana. “São 4 mil quilômetros de estrada, há muitos indígenas e quilombolas, estão há várias pontes. Mas a prefeitura tem monitorado e são duas pontes interditadas”.

Couto afirmou ainda que o volume de chuvas na quinta e sexta-feira somou 120 milímetros. “Na região do Saltinho, temos o caminhão para levar 15 toneladas de terra, mas como tem chovido muito, precisa esperar secar a estrada, senão atola”.

O prefeito falou ainda que não há nenhuma comunidade isolada. “Tem outras saídas, mas é longe, um desvio maior, mas não há ninguém isolado”.

Sobre os ribeirinhos, o prefeito afirmou ainda que em 2021 a prefeitura fez um trabalho de retirada das famílias que moram próximas ao rio. “Fizemos trabalho com o governo estadual na área alagada e estamos terminando de construir as casas para as famílias morarem. São quatro unidades habitacionais que devem ser entregues ainda este ano”.

Fonte: Campo Grande News