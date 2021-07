DRIVE THRU DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL RITA LOPES DE ANDRÉA

Com a finalidade de arrecadar fundos para adquirir um notebook e um data show para melhorar qualidade de trabalho dos profissionais do Centro “Educacional Rita Lopes de Andréa “, professores se organizaram para realizar o Drive Thru, com vendas de comidas típicas de festas juninas.

Quem desejar adquiri os combos é só entrar em contato com o centro educacional, que as professoras estão apostas para entregar.

Pela manhã já passou por lá o presidente do poder legislativo, Silas Nunes Ferreira, que deixou registrado os parabéns à equipe pela dedicação na realização da ação.

Esteve também acompanhado as atividades Presidente da APM Nilton Talaveira e a Diretora Euza Camargo Nunes.

O Drive Tru conta com doações de amigos, e confecções das guloseimas pelas próprias professoras e funcionárias do centro educacional.

As atividades é durante o dia todos, e a tarde pela direção da escola será realizada sorteio de uma rifa que foi vendida para arrecadar fundos para suprir a escola com equipamentos.

De forma bem original, a professora Kika anuncia o arraia do Centro Educacional Rita Lopes Andréa