Domingo terá possibilidade de chuva fraca no Estado

Neste domingo (16), o céu estará com poucas nuvens em Campo Grande e o tempo deve permanecer instável com possibilidade de chuva na maior parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A Capital deve registrar temperaturas entre 21°C e 29°C. Na região de Dourados e Iguatemi, a mínima fica na casa dos 20ºC e a máxima nos 28°C. Em Ponta Porã a variação é de 21°C e 27°C. Já na cidade de Anaurilândia as temperaturas ficam entre 20°C e 30°C.

A previsão para o Norte do Estado é de 32°C a máxima e de 21°C a mínima. Em Aquidauana a mínima fica nos 22°C e em Corumbá a máxima em 29°C. Para Porto Murtinho o dia começa nos 23°C e a temperatura deve subir para os 30°C ao longo do dia.