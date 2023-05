Domingo acontece a 1ª edição da Feira Mixturô, em Campo Grande

Com realização do Governo de MS, Fundação de Cultura e a Associação das Meninas (Adamas) a Feira MIXTURÔ terá sua primeira edição no dia 7 de maio, das 10 às 16 horas, na Praça do Chamamé (Rua Jeribá, 1052), que fica no Bairro Chácara Cachoeira.

Serão 400 expositores numa variedade de produtos artesanais, moda e gastronomia, a nova feira une o que Campo Grande tem de melhor: empreendedorismo, economia criativa e gastronomia. A ideia é dar vida a espaços públicos, tornando a arte e a cultura acessível a todos. E a Mixturô também terá feira de adoção de animais e shows com Karla Coronel, Santhiago Filho e Ricardo Gael.