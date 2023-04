Documentos vazados mostram informações de espionagem dos EUA sobre a Rússia

Documentos do Pentágono vazados nas redes sociais dariam uma ideia da extensão da penetração dos Estados Unidos nos serviços de inteligência da Rússia e sua capacidade de alertar a Ucrânia sobre os planos de Moscou e sua maquinaria de guerra. A revelação foi feita pelo jornal The New York Times neste sábado (8).

Os documentos, datados de final de fevereiro e início de março, falam sobre um exército russo esgotado após um ano de guerra contra a Ucrânia e um aparato militar profundamente comprometido. No entanto, também mostram que os EUA parecem estar espionando os principais militares e políticos da Ucrânia para obter informações sobre suas estratégias de combate.

O NYT noticiou o vazamento dos documentos, agora investigado pelo FBI, detalhando os planos dos EUA e Otan para reforçar a ofensiva da Ucrânia na guerra contra a Rússia. Eles continham tabelas de futuras entregas de armas, dados sobre o efetivo de tropas e batalhões, bem como planos militares.

O Pentágono afirmou que está “analisando” a publicação dos documentos vazados nas redes sociais Twitter e Telegram, e ainda no site de imagens 4chan, com informações sobre Ucrânia, Oriente Médio e China.

As autoridades americanas destacaram que os documentos oferecem pistas sobre os métodos dos EUA para coletar informações sobre os planos russos, mas ainda não sabem se alguma de suas fontes de informação será cortada como resultado do vazamento.

A divulgação dos documentos complicou as relações com os países aliados e levantou questões sobre a capacidade dos Estados Unidos de manter seus segredos. O vazamento também pode afetar as relações diplomáticas com outros países, pois os documentos deixam claro que os EUA não estão apenas espionando a Rússia, mas também seus aliados, ainda segundo o jornal norte-americano.

Um alto funcionário dos EUA disse ao jornal que o Pentágono instituiu procedimentos nos últimos dias para “bloquear” a distribuição de documentos de informação altamente confidenciais.

Fonte: Gazeta do Povo / Foto: Oleg Petrasyuk/EFE