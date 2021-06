DNIT assina Ordem de Serviço para correção de traçado em trecho da BR-060/MS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assinou, na última segunda-feira (14), a Ordem de Serviço (OS) de início das obras para a eliminação de um ponto crítico com correção de traçado em trecho da BR-060, na Serra de Maracajú, no município de Nioaque, no Estado do Mato Grosso do Sul.

Com o objetivo de proporcionar mais segurança aos usuários da rodovia federal que descem a Serra, o projeto executivo de engenharia traz uma correção de traçado com a implantação de uma nova via no sentido Sidrolândia-Nioaque.

Neste novo traçado, de aproximadamente 700 metros, os técnicos da Autarquia aumentarão o raio das curvas horizontais, implantarão mais uma faixa de tráfego, além de defensas metálicas de proteção e, por fim, farão o reforço de sinalizações verticais e horizontais da nova área de escape (caixa de brita) a ser construída para eventuais emergências.

Declives – Este segmento da BR-060/MS se caracteriza por localizar-se em uma área de fortes declives e sinuosidade. Ao longo dos 2 quilômetros em análise é possível constatar inúmeros indícios de acidentes, especialmente de saída de pista, por meio de vestígios de cargas, de peças de veículos e de seções de meio fio, ainda que o trecho seja totalmente dotado de defensas metálicas.

O local é historicamente conhecido pela ocorrência de graves acidentes envolvendo vítimas fatais. Por conta disso foi implantada, nos últimos anos, uma área de escape dotada de caixa de brita, com o objetivo da parada completa de veículos com problemas mecânicos.

Coordenação-Geral de Comunicação Social – DNIT