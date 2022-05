Dia do Índio em Nioaque

Em Nioaque a data de 19 de Abril é considerada por lei feriado municipal, sendo pelo vereador da gestão passada, Danilo Catti, hoje vice-prefeito, pois quando legislador apresentou projeto de lei garantindo o direito de feriado municipal.

Com a volta da normalidade, pós período pandêmico, as comunidades indígenas puderam realizar as festividades com presenças de autoridades e da sociedade nioaquense.

Nioaque conta com 04 aldeias sendo Cabeceira, Taboquinha, Água Branca e Brejão, e mais uma comunidade Atikum, e como líderes Ramão da Silva, Joel Marques, Valmir Cabrocha e Adelvar e representando as aldeias no poder legislativo o único indígena vereador Sérgio Marques.

O evento realizou desfile cívico com a primeira apresentação da fanfarra Nação Indígena, apresentações de danças típicas, com almoço oferecido aos convidados.

Desfilaram as escolas: Escola Estadual Indígena Angelina Vicente e Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano e suas extensões Leoncio Marques e Cipriano da Silva, e Escola Indígena Eugenio de Souza.

Autoridades politicas se fizeram presentes, sendo registrada as presenças do ex-governador do Estado André Puccineli e ex-deputado Junior Mochi.

Fotos: Ilza Ramos