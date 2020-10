Despedida ao último Militar do Quadro Especial no 9º GAC

Nioaque (MS) – Após 30 anos se despede do serviço ativo do Exército Brasileiro e do convívio da família militar do 9º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Major Cantuária, o 2° Sargento do Quadro Especial Luiz Antônio Gomes Soares, último militar integrante deste Quadro nesta Organização Militar.

A criação do Quadro Especial do Exército Brasileiro teve por finalidade aproveitar os Soldados Taifeiros e Cabos com especialidades em formação do meio civil, aproveitando essa mão de obra dentro da Força Terrestre, fato que foi evidenciado já na incorporação do 2° Sgt Luiz como Soldado durante o Serviço Militar Obrigatório.

Nesta data, foi realizada uma solenidade de despedida ao 2° Sgt Luiz, que recebeu das mãos do Cmt do 9° GAC, Cel Art Peter Melo da Silva, a referência elogiosa após ter sido lida e uma lembrança da OM para materializar a importância de sua passagem pelo EB e pelo Grupo Major Cantuária. Aproveitando a oportunidade, o Cmt do 9º GAC parabenizou e agradeceu ao militar pelo profissionalismo e comprometimento, demonstrados em todas as atividades desempenhadas, e desejou sucesso e prosperidade na nova jornada em que se inicia neste momento ao passar para a Reserva Remunerada do Exército Brasileiro.