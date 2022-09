O desfile cívico Militar aconteceu na manhã do dia 7 de setembro, com presenças de autoridades do munícipio, e já no palanque das autoridades o Nioaqueonline pode registrar a presença do ex-prefeito de Nioaque Dr. Anastácio Martins Coronel, que foi prefeito na década de 90.

Esse ano foi atípico o desfile, com redução em números de alunos de cada escola.