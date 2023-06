Desafio UFMS Sustentável abre inscrições para propostas de empresas juniores e Times Enactus

Estão abertas as inscrições para o Desafio UFMS Sustentável 2023, que seleciona projetos inovadores e sustentáveis que visam contribuir com a Universidade. Foram disponibilizados R$ 100 mil em recursos para o financiamento das propostas e premiação dos melhores projetos, que podem ser apresentados por empresas juniores (EJs) e Times Enactus UFMS.

O diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação (Aginova), Saulo Gomes Moreira, afirma que o Desafio já é uma tradição na Universidade. A proposta é envolver os estudantes, para que possam sugerir alternativas para os desafios da gestão sustentável.

“Temos desafios relacionados à sustentabilidade, como a gestão dos recursos hídricos, energéticos, humanos e de qualidade de vida, [por exemplo]. Nós queremos compartilhar esses desafios, que não são únicos da administração, mas da comunidade universitária. As empresas juniores e Times Enactus estão convidados a pensar juntos conosco e propor soluções”, diz.

Na sexta edição do Desafio, uma das novidades é que, além das empresas juniores, os Times Enactus UFMS também podem apresentar propostas. De acordo com a Aginova, a UFMS possui 18 EJs reconhecidas pelo programa UFMS Júnior, além de sete Times Enactus.

O diretor de Desenvolvimento Sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, explica que a mudança teve como objetivo dar visibilidade ao âmbito social da sustentabilidade, a partir da ideia de que o empreendedorismo social também deve ser contemplado. “Nossos Times Enactus, assim como nossas EJs estão em atividades em projetos que são reconhecidos nacionalmente. É importante ampliarmos a participação desses grupos de estudantes que promovem o empreendedorismo e a sustentabilidade”, afirma.

Outra novidade é que 12 projetos serão aprovados para serem executados entre agosto e novembro, com financiamento no valor de R$ 5 mil cada. Ao final deste período, os resultados desses projetos passarão por uma banca avaliadora e os cinco melhores serão premiados com R$ 40 mil em bolsas de estímulo à inovação. “Esta nova dinâmica permitirá que nosso banco de ideias inovadoras e sustentáveis possa ter projetos cada vez melhores para serem implantados, no todo ou em parte, em nossa Universidade”, celebra Leonardo.

Inscrições

Os interessados em submeter propostas devem acessar o Sistema de Informação e Gestão de Projetos até o dia 11 de julho. Os projetos devem estar vinculados ao Plano de Logística Sustentável, a partir dos eixos material de consumo; eficiência energética; eficiência hídrica e esgoto; resíduos sólidos; qualidade de vida no ambiente de trabalho; compras, obras e contratações sustentáveis; deslocamento de pessoal; ou educação socioambiental. As ideias ainda precisam estar relacionadas a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 25 de julho.

Com informações da assessoria