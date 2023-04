Delegado-Geral de MS assume Conselho Nacional de Polícia

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul tem o prazer de anunciar que o Delegado-Geral da instituição, Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho, foi eleito Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC) em 12.04.2023, para o biênio 2023/2025.

O CONCPC é uma organização que reúne os chefes de polícia de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, com o objetivo de promover a integração e o intercâmbio de conhecimentos entre as diferentes polícias civis do país. O Conselho tem como missão aprimorar as práticas de segurança pública, fortalecer o combate ao crime organizado e garantir a proteção dos direitos humanos.

A eleição do Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho para a presidência do CONCPC é um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em prol da segurança pública no estado. Além disso, a escolha do delegado-geral para liderar o Conselho Nacional representa uma oportunidade para que a Polícia Civil de MS possa contribuir ainda mais para a construção de políticas públicas de segurança em âmbito nacional.

Dr. Roberto Gurgel de Oliveira Filho está extremamente contente com a confiança depositada de todos os Delegados-Gerais do Brasil durante a eleição, decidida em chapa única e por unanimidade. Trata-se de um órgão de extrema importância para o crescimento das instituições policiais civis e intercâmbio de boas práticas.

A instituição também enaltece a importância do CONCPC como um fórum de discussão e de troca de experiências entre as polícias civis do país.

A chapa denominada CONCPC FORTE é composta pelos Delegados de Polícia:

Roberto Gurgel de Oliveira Filho- Presidente

Heloísa Campos de Brito – Vice-presidente executiva DG/BA

Fernando Sodré – Vice-presidente Região Sul DG/RS

Darcy Arruda Vice-presidente Região Sudeste DG/ÉS

Ana Cláudia Gomes – Vice-presidente Região Nordeste DG/RN

Robson Cândido da Silva – Vice-presidente Região Centro-Oeste DG/DF

Claudemir Luiz Ferreira – Vice-presidente Região Norte DG/TO