Definida a composição da Comissão de Acompanhamento e Execução Orçamentária

O deputado estadual Neno Razuk (PL) assumiu a presidência da Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A comissão tem a prerrogativa de examinar e emitir parecer sobre projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas; examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais. Também é responsável por exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária e examinar a tomada de contas do Governador.

“Todas as comissões têm suas responsabilidades e estamos assumindo a presidência da comissão com o compromisso de sempre estar em sintonia com o que a população precisa. A comissão é importante, porque ali passa todo o PPA e também estamos em linha direta com o Governo do Estado, em especial cumprindo o papel de fiscalizar as ações e onde é empregado o dinheiro público”, destacou Neno Razuk.