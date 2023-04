Defensoria atende 90 mulheres em presídio

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul atendeu mais de 90 mulheres privadas de liberdade durante mutirão no Presídio Feminino de Jateí, cidade a 290 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o defensor público Reginaldo Marinho, titular da 1ª Defensoria de Família e Sucessões de Dourados, após os atendimentos, defensores e servidores visitaram as instalações da unidade.

“Fizemos uma vistoria nas celas, na cozinha e demais dependências do presídio. Também tivemos contato com as internas que participam do projeto de confecção de bolas, onde confeccionam as bolas para uma empresa privada”, explicou o defensor.

Também participaram do mutirão os defensores públicos Haroldo Hermenegildo Ribeiro, titular da 1ª Defensoria de Fátima do Sul, e Astolfo Lopes Cançado Netto, titular da 6ª Defensoria Cível Residual de Dourados, bem como as servidoras e servidores Andressa, Robson, Rodolfo e Rosystella.