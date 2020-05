Danilo Catti solicita ao poder executivo rebaixamento de energia elétrica em rua do bairro Baia

Vereador Danilo Catti apresentou na sessão ordinária do dia 14/05, requerimento direcionado a Valdir Couto de Souza Júnior, Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente na municipalidade a colocação de postes em alguns trecho da Rua Petroníleo de Melo no Bairro Baia, bem como seja feito rebaixamento de energia elétrica na supracitada rua.

Várias solicitações foram feitas pelos moradores da Rua Petroníleo de Melo, onde a rede de energia elétrica ali existente é ineficiente e, em vários trechos da rua ainda os moradores não contam com a colocação de postes e a devida extensão, bem como se faz necessário o rebaixamento em toda localidade. Segundo o vereador na localidade há aproximadamente 50 propriedades que utilizam da energia elétrica de forma irregular, colocando em risco a segurança dessas famílias. “Expostas as razões, esperamos contar com a aprovação e atendimento desta proposição, ressaltando que estamos atendendo reivindicação de nossos munícipes”, finalizou o vereador que obteve apoio em assinatura dos vereadores João Carlos Vera Gonçalves (MDB) e Noé Nogueira Neto (PSDB) e aprovação por unanimidade.