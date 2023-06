Da música renascentista à contemporânea, concerto de música erudita financiado pelo FIC encanta público

Com repertório diversificado, os músicos do projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” encantaram o público que compareceu em peso no auditório do curso de música da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Cerca de 80 pessoas compareceram ao concerto e a transmissão ao vivo pelo YouTube conta com mais de 150 visualizações. “Música Erudita nas Escolas e Universidades” foi contemplado com recursos do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Música renascentista, barroca e contemporânea fizeram parte do concerto, que foi muito apreciado por quem assistia, mesmo sendo estilos diferentes do que estão acostumados a ouvir.

“Vim através de um convite de amigo e gostei bastante do que presenciei. É uma música que nos acalma, que nos traz diversas memórias, pude aproveitar cada momento. Foi uma experiência maravilhosa”, reflete a psicóloga Priscila Teruya.

Na plateia havia pessoas de todas as idades, desde os mais velhos até crianças. Todos extremamente atentos aos músicos Evandro Dotto (violonista e idealizador do projeto), Bianca Danzi (cantora) e Gabriel Almeida (violinista). Os três se revezavam em duo para tocar as músicas, que sempre contou com os dedilhados admiráveis de Evandro Dotto.

“Cada um dos músicos dava seu toque especial às canções, dava para ver o diferencial de cada um e ter o violão sempre presente foi essencial para nos encantarmos ainda mais com as músicas. A imersão que tive foi bela e fascinante, não é o tipo de apresentação que estou acostumada, então gostei muito”, afirma a produtora audiovisual Mariana Sena.

Campo Grande foi a sétima cidade a receber apresentação do projeto, que já percorreu escolas e campus universitários de Coxim, Aquidauana, Três Lagoas, Naviraí, Rio Verde e São Gabriel do Oeste.

