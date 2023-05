Curso de Turismo da UEMS faz projeto estratégico para Jaraguari

Reunião realizada no último dia 3 de maio no espaço Sítio Pingo d’Ouro, em Jaraguari/MS, poderá mudar a realidade socioeconômica do município, por meio do turismo. A oficina estratégica teve como objetivo a elaboração do Plano Municipal de Turismo, localizado na região centro norte do estado de Mato Grosso do Sul. O evento contou com a presença do prefeito municipal Edson Nogueira, autoridades locais, representantes do SEBRAE, professores e estudantes da UEMS, trade turístico e da sociedade civil.

Conduzida pelo prof. Dr. Djanires Neto, docente da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade Campo Grande, e uma equipe constituída pelas estudantes e estagiárias Liliam Otácio, Kelly Teixeira e Elizandra Costa, a oficina apresentou um diagnóstico preliminar sobre a situação atual do turismo na região, via Consulta Pública. E a partir desse ponto de partida, todos foram convidados a debater e propor soluções para os desafios enfrentados pelo setor.

O Plano Municipal de Turismo é um documento fundamental para a promoção do turismo sustentável e para o desenvolvimento econômico e social da região. Ele serve como um guia para as ações do poder público e dos empresários do setor, orientando investimentos e projetos que possam fomentar a atividade turística local.

“A oficina estratégica, foi um passo fundamental na elaboração desse seu Plano Municipal de Turismo. Espera-se que as propostas apresentadas possam ser incorporadas ao documento final, que será submetido à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, implementado pelo poder público e pelo setor privado”, destacou Neto.

Paralelamente, no mesmo dia, foi realizado um mini workshop com o tema “Turismo: Uma Viagem de Conhecimento” na Escola Estadual José Serafim Ribeiro, localizada no município. O evento foi coordenado pela Profa. Dra. Marta Melo e contou com a participação dos alunos do 2º ano do Curso de Turismo e os alunos da escola.

De acordo com o docente da UEMS, “o objetivo foi proporcionar aos alunos da Escola José Serafim Ribeiro um momento de aprendizado interdisciplinar, onde puderam discutir a importância do turismo para o desenvolvimento econômico e social da região, e suas implicações na conservação ambiental e cultural. Além disso, a participação dos alunos possibilitou a troca de conhecimentos, o que é fundamental para uma formação integral e cidadã”, concluiu.