Curso de Bonecas

E vamos de informações…

A amiga Rosita Teixeira estará em Nioaque realizando um mega curso de confecções de bonecas… Para quem não conhece a amiga Rosita, ela é uma pessoa mega preparada em muitos cursos artesanais… Bandagem, pinturas, reciclagem entre muitas outras… Eu por exemplo, já fiz curso de pintura com ela… O curso será em uma sala,com horário disponível de acordo com o limite de cada um, com cafezinho e muito mais…

O material é fornecido por ela, e com variedades no estilo da confecção… Bora aproveitar o dia e fazer esse curso!!!!

Por Elizete Maidana