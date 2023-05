Cultura, turismo, artesanato e projetos sociais de MS são apresentados para comitiva diplomática da UE

A delegação de Chefes de Missão Diplomática da União Europeia e Estados Membros Radicados no Brasil é composta por onze autoridades, e também por sete cônjuges e a filha da embaixadora da República Tcheca.

Como parte da agenda oficial o grupo formado por esposas, maridos e filha dos embaixadores realizou uma série de visitas em Campo Grande.

Além do Bioparque Parque, a comitiva também esteve na Casa do Artesão, no 6° Grupamento de Bombeiros de Campo Grande e no Batalhão de Polícia Militar Ambiental, onde conheceram mais sobre a cultura, turismo e artesanato de Mato Grosso do Sul e também a respeito dos projetos desenvolvidos pelas forças de segurança no Estado.

A visita da delegação é realizada todos os anos em uma cidade brasileira diferente e em 2020 foi interrompida por conta da pandemia. Após três anos, Mato Grosso do Sul foi o estado escolhido para receber a importante iniciativa institucional para estreitar laços entre a União Europeia e o Brasil. O encontro visa aprofundar as relações econômicas, científicas, acadêmicas e comercias para atrair investimentos estrangeiros em diversas áreas no Estado.

Os secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp) e Patrícia Elias Cozzolino (SEAD), além da coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião, subcomandante-geral da PMMS (Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul) e do coronel Frederico Reis Pouso Salas, comandante-geral do Corpo de Bombeiros acompanharam a comitiva.

Casa do Artesão

O grupo esteve na Casa do Artesão, prédio histórico localizado no coração de Campo Grande – na esquina das avenidas Afonso Pena e Calógeras -, que foi totalmente restaurado pelo Governo do Estado e entregue no dia 19 de março deste ano. No espaço, 800 artesãos expõem 3 mil produtos para comercialização. São peças de arte popular, artesanato (inclusive indígena) e produtos alimentícios típicos.

Construído entre 1918 e 1923, o local foi a primeira sede do Banco do Brasil na cidade, e tem até hoje o cofre como uma das atrações, mas desde 1º de setembro de 1975 abriga a Casa do Artesão. E em 1994, a edificação foi tombada como patrimônio histórico estadual.

Bombeiros

O projeto “Bombeiros do Amanhã” atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, entre 9 e 14 anos, com reforço escolar, formação pessoal, além de transformá-los em multiplicadores nas comunidades onde vivem.

A participação está condicionada a matrícula regular na rede de ensino e a frequência nas aulas, e ainda que sejam crianças e adolescentes de famílias inscritas no Cadastro Único. O projeto atende 800 crianças e adolescentes em 19 municípios.

Outras ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros no Estado é a “Terapia com Cães” e o “Bombeiros da Melhor Idade”.

“A forma mais eficiente de produzir segurança pública é através da educação”, afirmou o titular da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), Antonio Carlos Videira.

Florestinha e Equoterapia

O “Florestinha”, projeto da PMA, é realizado há três décadas e já atendeu aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes em Campo Grande e outros cinco municípios do interior.

As ações são desenvolvidas em sete polos localizados, além da Capital – com dois -, em Amambai, Costa Rica, Três Lagoas, Anastácio e Bataguassu. Atualmente são 500 crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, atendidos pelo projeto.

No projeto são atendidas crianças e adolescentes no contraturno escolar com duas refeições, aula de reforço e educação ambiental.

Já o projeto de Equoterapia da PM (Polícia Militar) auxilia crianças e adultos com deficiência, síndromes e doenças. O Centro de Equoterapia da PMMS iniciou as atividades em setembro de 2002 em Campo Grande. Atualmente, além da Capital, o projeto atende 464 pacientes todos os meses também nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Sidrolândia.

A delegação reconheceu a importância do trabalho desenvolvido no Estado. “Aproximar a polícia, para desmistificar a atuação, trazendo serviços e ações para as crianças e adolescentes, é muito interessante”, disse Maria Cristina Lopes Ramos, esposa do embaixador de Portugal.

“Por meio destes projetos percebemos a diferença que as ações preventivas impactam na comunidade”, finalizou a coronel Neidy.

