Crianças e jovens podem participar de aulas gratuitas de futebol na Cidade Universitária

Estão abertas as inscrições para turmas de futebol de campo e futsal. As aulas são realizadas gratuitamente às segundas, quartas e sextas-feiras nos períodos matutino, vespertino e noturno, no Estádio Morenão, Ginásio Moreninho e nas quadras da Cidade Universitária. Há vagas disponíveis para futebol de campo misto, para idades de 14 a 17 anos; futsal misto, turmas de 7 a 10 anos e 10 a 13 anos de idade, e futsal masculino, para idades de 14 a 20 anos.

Os responsáveis pelas crianças e jovens devem preencher o formulário online e o termo de autorização, no caso de menores de 18 anos. As inscrições são em fluxo contínuo, ou seja, enquanto houver vagas disponíveis, é possível participar.

O professor da Faculdade de Educação e coordenador do projeto Dirceu Santos Silva relata que as inscrições também podem ser realizadas presencialmente. “A vaga só será confirmada mediante entrega do termo de autorização dos pais nos locais das atividades. As aulas são ministradas por um professor de educação física e estudantes do curso”.

Além de facilitar o acesso a prática do futebol, a iniciativa também contribui para a formação dos estudantes de educação física, como forma de estágio e aperfeiçoamento da formação. “A nossa avaliação dos resultados é ótima, tendo em vista que estamos atingindo nossos objetivos e temos vários beneficiários frequentes em nossas turmas”, avalia o professor do projeto, Edwin Matheus de Almeida Machado.

Entre as famílias dos inscritos, os resultados do projeto também já foram observados. “O Lucas fica ansioso pelas aulas. Ele está mais habilidoso e com mais foco no esporte”, explica o pai, Edgar Elidio Otto Duarte.

O estudante Paulo Renato, de 11 anos, decidiu entrar para o projeto após a Copa do Mundo. “Ele gosta de socializar, adora futebol, mas não tinha muita noção do esporte. Agora, já sabe alguns dribles, tem tempo de bola, adquiriu noção de espaço e faz bons passes”, afirma o pai dele, Bento Augusto da Silva Miranda.

O projeto tem financiamento do Governo Federal, por meio do Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte.

Com informações da assessoria