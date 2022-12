Criança de Nioaque nasce na ambulância a caminho de Aquidauana

Conforme postagem feita no Instagram pelo médico Paulo Othavio Almeida, nessa madrugada uma criança nasceu dentro da ambulância enquanto se dirigia para fazer o parto em Aquidauana.

A postagem consiste em um story com foto da equipe médica que fazia o acompanhamento da gestante. A legenda dizia: “Hoje o rolê terminou com +1 neném no mundo. Se nasceu na ambulância, é Nioaquense!”. Complementou parabenizando os profissionais da saúde: “Equipe de ouro!!!”.

A postagem contava com check-in na cidade de Aquidauana.

Foto divulgação rede social