CPI do MST: Rodolfo quer convocar diretor-geral da PRF por ação junto a invasores

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) apresentou documento solicitando a presença na CPI do MST do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira, para esclarecer a utilização de aeronave da corporação junto ao movimento.

Nogueira quer saber o motivo da utilização de helicóptero da PRF no lançamento de sementes em área controlada pelos invasores.

“É importante analisar criticamente o contexto em que essa ação ocorreu e seus possíveis impactos associados ao uso da aeronave, o qual pode ser apontado um suposto apoio institucional ao movimento”, diz o texto apresentado à comissão.

Nogueira alega ainda que existe a possibilidade de ter havido “desvio de finalidade” do equipamento da corporação.

Também está na pauta a análise da convocação do líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), José Rainha, e do líder do MST, João Pedro Stédile.

A sessão do colegiado está marcada para esta terça, às 14h30min. Há ainda mais de 40 itens na pauta para serem analisados.