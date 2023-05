Circuito Funec de Corrida de Rua 2023 abre inscrições; 1ª etapa será dia 28

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Circuito Funec de Corrida Rua 2023. A prova será realizada no domingo, 28 de maio, com largada às 07h30 da Escola Municipal José de Souza Damy, na rua 15 de Novembro, 2172, Bairro Cristo Redentor. O prazo para inscrição vai até 24 de maio ou até se esgotarem as vagas disponíveis.

Com limite máximo de 430 atletas (somando as provas de corrida e a caminhada), as inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Funec (www.fundacaoesportecorumba.com). Para se inscrever, além de preencher um formulário próprio, cada atleta deverá fazer a entrega de alimentos não perecíveis no valor mínimo de R$ 50,00 (comprovado através de cupom fiscal).

A entrega dos alimentos deverá ser na sede da Funec – que fica na rua 21 de Setembro, 2156, bairro Aeroporto – no prazo de 48 horas. Somente depois desse ato será efetivada a inscrição. Os alimentos recebidos serão utilizados para confecção de cestas básicas para distribuição gratuita por meio do setor social da Funec.

A 1ª Etapa será disputada nas distâncias de 03 km, 05 km e 10 km. A entrega do Kit de Participação será no sábado, 27 de maio, das 14h às 18h, no ginásio poliesportivo “Lucilio de Medeiros”, na rua Porto Carrero, s/n, Centro.

O Circuito Funec de Corrida de Rua é realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec).