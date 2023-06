Coral Madrigal UFMS apresenta obras de compositores do período renascentista

Nesta quarta-feira, 28, às 20h30 haverá a apresentação musical Vox praeterita, do coral Madrigal UFMS, no auditório Professor Luiz Felipe de Oliveira, na Cidade Universitária. A entrada é gratuita e aberta ao público. Serão apresentadas obras do período renascentista que incluem obras dos compositores Claudio Monteverdi, John Bennet e Tomás Luis de Victoria.

Para o diretor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, Gustavo Rodrigues Penha o projeto é uma forma de proporcionar aos estudantes, professores e egressos, a oportunidade de participarem de uma prática coletiva integradora. “O momento também apresenta a possibilidade de aprofundamento em um repertório histórico pouco difundido no país e, ainda menos, no Estado. Além disso, o projeto busca aproximar a comunidade do repertório da música de concerto, realizando ações de formação de público e oferecendo produtos artísticos de excelência, que funcionam como elementos efetivos na contínua luta por uma melhora na qualidade de vida da pessoas, do ponto de vista psíquico, cultural, espiritual e intelectual”.

O maestro Jorge Augusto Mendes Geraldo revela o que o público pode esperar do encontro. “A apresentação preparada tem duração aproximadamente 40 minutos e o objetivo é apresentar ao público alguns aspectos da música do período através do repertório e de uma abordagem didática. O Madrigal conta também com acompanhamento do Gustavo Penha. O conjunto é composto por 15 componentes entre estudantes, egressos, professores da UFMS e convidados do IFMS”.

O Madrigal UFMS é uma ação de extensão e pesquisa coordenada pelos professores do Curso de Música Manoel Câmara Rasslan e Jorge Augusto Mendes Geraldo e vinculada aos projetos Movimento Coral da UFMS e Núcleo Sinfônico UFMS.

Com informações da assessoria